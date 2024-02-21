Лавров закончит турне по Латинской Америке участием в заседании глав МИД G20 в Бразилии

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, министр иностранных дел в своем выступлении развернуто представит российские оценки глобальных вызовов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду прибудет в Рио-де-Жанейро, бразильский город станет финальной точкой в его рабочем турне по странам Латинской Америки. Здесь руководитель российского дипведомства примет участие в заседании глав МИД Группы двадцати (G20), которое продлится два дня. До этого он посетил с визитом Кубу и Венесуэлу.

Бразилия в качестве председателя в Группе двадцати и проведет первое в текущем году мероприятие в таком формате. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча будет посвящена актуальным проблемам международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов". "Прогресс на этом направлении рассматривается нашими бразильскими друзьями как неотъемлемая предпосылка, условие для возвращения мировой экономики на траекторию поступательного развития и устойчивого роста", - отметила дипломат.

По ее словам, Лавров в своем выступлении на заседании развернуто представит российские оценки глобальных вызовов, их внутренних причин и динамики, а также необходимых шагов по эффективному преодолению мировых проблем. Министр также обратит внимание на особую важность применения методов мирного решения споров, взаимоуважительного диалога, сотрудничества в целях обеспечения неделимой устойчивой безопасности.

"Выступим против милитаризации международных экономических отношений и гибридных методов ведения войны, подрыва суверенитета, суверенности, независимости посостоятельней государств, вмешательство во внутренние дела и будем настаивать на соблюдение примата международного права, его базовых принципов, которые закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций, возвращение практики принятие коллективных решений с участием всех заинтересованных стран, строго следуя консенсусу и линии на поиск так называемого единого знаменателя", - подчеркнула Захарова.

Она также сообщила, что на полях совета министров иностранных дел "двадцатки" запланирован насыщенный график двусторонних встреч главы МИД РФ, прорабатываются контакты министра с коллегами из числа стран с формирующимися рынками.

БРИКС задает повестку в G20

Председательство в Группе двадцати перешло в 2024 году к Бразилии от Индии - еще одной страны БРИКС. Лавров представлял Россию в ходе очного саммита "двадцатки" в Нью-Дели, который прошел 9-10 сентября. Тогда министр особо отметил успехи индийской стороны в организации работы G20 и назвал встречу лидеров под ее руководством переломной.

Так, глава российской дипломатии по итогам мероприятия подчеркнул, что Западу не удалось "украинизировать" декларацию G20 - соответствующий параграф изложен как призыв завершить все мировые конфликты на основе принципов Устава ООН. При этом "правильное понимание происходящего [на Украине] в кругу развивающихся членов "двадцатки" налицо". "Уверен, что и некоторые наши западные коллеги все прекрасно понимают", - сказал тогда Лавров.

Тогда глава МИД РФ назвал саммит "безусловным успехом" и отметил, что "двадцатка" переживает своего рода внутреннюю реформу. Он обратил внимание на активизацию стран глобального Юга, входящих в группу, которые при ведущей роли Индии "очень четко и настойчиво добивались учета своих интересов" при принятии итоговой декларации.

Россия и Бразилия выступают за продвижение интересов мирового большинства на международных площадках, в этой связи Москва возлагает надежды на председательство этой латиноамериканской страны в G20. Лавров ранее указывал, что РФ поддерживает приоритеты бразильской "вахты" в группе, такие как борьба с бедностью, голодом и неравенством, содействие устойчивому развитию, реформирование международных институтов.

Говоря о приоритетах председательства страны, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отмечал, что среди них будут, в частности, энергетика и борьба с голодом в мире. Кроме того, бразильский лидер призывал к построению мира без войн, протекционизма и разрушения окружающей среды. В целом же Лула да Силва выделял три направления, на которых будет заострено внимание: социальное вовлечение и борьба с голодом, энергетический переход и устойчивое развитие по трем направлениям (социальному, экономическому и природоохранному), а также реформирование институтов глобального управления.

Ожидается, что саммит G20 в Бразилии пройдет в ноябре 2024 года. По словам Лулы да Силвы, страна пригласит президента России Владимира Путина на саммит, хотя Бразилиа признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского лидера по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям. "Мы хотим, чтобы Путин приехал. Конференция G20 без России - это неполноценная конференция. <...> Отсутствие [России] противоречит интересам G20", - подчеркивал бразильский лидер.