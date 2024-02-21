МИД России назвал включение в повестку G20 украинской темы деструктивным для объединения

В ведомстве отметили, что в дискуссионном поле будут находиться две ключевые темы - реформирование системы глобального управления и международная напряженность

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Включение непрофильных тем в повестку заседания Группы двадцати, включая украинский сюжет, деструктивно, вносит разногласия между участниками. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в преддверии участия главы дипведомства Сергея Лаврова в заседании глав МИД G20.

21-22 февраля Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати в Рио-де-Жанейро. Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, на полях министерского заседания у Лаврова запланирован насыщенный график двусторонних встреч. По ее словам, глава МИД РФ в своем выступлении на мероприятии развернуто представит российские оценки глобальных вызовов, их внутренних причин и динамики, а также необходимых шагов по эффективному преодолению мировых проблем.

"В ходе СМИД российская делегация намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации Группы двадцати, которая, согласно мандату, призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах. "Двадцатка" не должна рассматриваться в качестве альтернативы СБ ООН, имеющего исключительные прерогативы по поддержанию международного мира и безопасности. Включение в повестку "Группы двадцати" с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, деструктивно. Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции", - заявили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что в дискуссионном поле будут находиться две ключевые темы - реформирование системы глобального управления и международная напряженность. "Планируется изложить российские подходы о необходимости модернизации многосторонних институтов в соответствии с реалиями полицентричности. А именно - путем расширения представленности и укрепления позиций развивающихся экономик", - добавили в МИД РФ.

Российская делегация намерена особо отметить "неприемлемость бесконтрольного направления международных средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование конфликта вокруг Украины, в том числе в ущерб выполнению обязательств западных держав в отношении помощи нуждающимся государствам".

G20 - неформальное объединение крупнейших экономик мира, ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества.

В новость внесена правка (04:37 мск) - передается с исправлением в первом абзаце, верно - в заседании.