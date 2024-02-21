21 февраля, 06:52
Военная операция на Украине

Эксперт заявил, что освобождение Крынок серьезно скажется на моральном состоянии ВСУ

Полковник Виталий Киселев считает, что это также станет "большим минусом" для западных стран, финансирующих Украину

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Крынки на левобережье Днепра российскими военнослужащими серьезно скажется на морально-психологическом состоянии солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Виталий Киселев в эфире программы "Соловьев Live".

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"Усталость очень серьезная в плане мобилизации и подготовки личного состава, и много отказывают, дезертиров большое количество в украинской армии, и завладение плацдармом в Крынках, безусловно, скажется на морально-психологическом состоянии", - сказал Киселев.

Он считает, что это также станет "большим минусом" для западных стран, финансирующих Украину. "Они очень сильно теперь задумаются, а стоит ли дальше финансировать, стоит ли дальше давать [средства]", - добавил Киселев.

На проблемы с моральным духом указал и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.

"Мы видим, что у ВСУ проблемы с моральным духом. К этому добавляется и усталость стран Запада: они больше не рвутся отправлять Киеву вооружение. [Президент Украины Владимир] Зеленский будет продавливать тему, что вот-вот деньги будут, он будет пытаться каким-то образом это решить. Поэтому после освобождения Авдеевки и Крынок ВСУ посыплются, учитывая настроения в обществе и военных кругах. Если до выборов президента на Украине у российской армии еще случится пара военных удач, то, суммируя это с деморализацией, отсутствием боеприпасов и техники, можно сказать, что в ВСУ перестанут верить даже самые заядлые ждуны", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Крынок, которые ВСУ превратили в свой плацдарм. По данным Шойгу, потери ВСУ в районе Крынок составили 3,4 тыс. человек. 

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