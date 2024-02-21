Эксперт заявил, что освобождение Крынок серьезно скажется на моральном состоянии ВСУ

Полковник Виталий Киселев считает, что это также станет "большим минусом" для западных стран, финансирующих Украину

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Крынки на левобережье Днепра российскими военнослужащими серьезно скажется на морально-психологическом состоянии солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Виталий Киселев в эфире программы "Соловьев Live".

"Усталость очень серьезная в плане мобилизации и подготовки личного состава, и много отказывают, дезертиров большое количество в украинской армии, и завладение плацдармом в Крынках, безусловно, скажется на морально-психологическом состоянии", - сказал Киселев.

Он считает, что это также станет "большим минусом" для западных стран, финансирующих Украину. "Они очень сильно теперь задумаются, а стоит ли дальше финансировать, стоит ли дальше давать [средства]", - добавил Киселев.

На проблемы с моральным духом указал и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.

"Мы видим, что у ВСУ проблемы с моральным духом. К этому добавляется и усталость стран Запада: они больше не рвутся отправлять Киеву вооружение. [Президент Украины Владимир] Зеленский будет продавливать тему, что вот-вот деньги будут, он будет пытаться каким-то образом это решить. Поэтому после освобождения Авдеевки и Крынок ВСУ посыплются, учитывая настроения в обществе и военных кругах. Если до выборов президента на Украине у российской армии еще случится пара военных удач, то, суммируя это с деморализацией, отсутствием боеприпасов и техники, можно сказать, что в ВСУ перестанут верить даже самые заядлые ждуны", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Крынок, которые ВСУ превратили в свой плацдарм. По данным Шойгу, потери ВСУ в районе Крынок составили 3,4 тыс. человек.