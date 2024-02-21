Лавров заявил, что Киев и Запад не желают мира

У России нет выбора, кроме как продолжать СВО до достижения ее целей, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Киев и западные страны не демонстрируют воли к политическому урегулированию на Украине, поэтому у России нет выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию (СВО) до достижения ее целей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете O Globo.

"Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения ее целей", - указал он.

Лавров напомнил, что цели и задачи СВО были обозначены президентом РФ Владимиром Путиным. "Это демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз для безопасности России", - отметил министр.

"Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины. Запад должен перестать накачивать Украину оружием, а Киев - прекратить боевые действия. Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, соблюдать права и свободы граждан. Необходимо учитывать новые территориальные реалии, ситуацию на земле", - добавил глава МИД РФ.