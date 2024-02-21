Постпредство РФ заявило, что интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что западные коллеги делают вид, что ничего не произошло, но многие другие страны мира понимают, насколько важен этот информационный прорыв

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Недавнее интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор в ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью RTVI.

"Интерес - это мягко сказано, - заявил Полянский, добавив, что вопросы ему задают не только коллеги-дипломаты, но и технический персонал ООН. - Останавливаются и говорят: "О-о-о, слушайте, такое было интервью, господин посол, вообще замечательное! А вот как вот он такое сказал? А почему он такое сказал? Мы такого никогда не слышали". То есть это произвело настоящий фурор в ООН, в штаб-квартире это тоже чувствовалось".

Как отметил Полянский, западные коллеги делают вид, что ничего не произошло, но многие другие страны мира понимают, насколько важен этот информационный прорыв. "Западный мир давно уже окружил себя таким пузырем лжи, за который очень трудно пробиться. Западные средства массовой информации настолько в этом преуспели, что стремительно теряют какую-либо поддержку, какой-либо интерес со стороны западного же зрителя. И вы видите, как в этих условиях альтернативные источники информации типа соцсети X, журналисты типа Такера Карлсона просто пробивают эту защиту", - продолжил дипломат.

"Интервью очень активно обсуждается, и в ООН его заметили. И я думаю, что мы еще увидим последствия этого момента", - добавил он.

При этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН также обратил внимание на удивление многих от того, что лидер государства способен на протяжении двух часов держать такую дискуссию "в прямом эфире без какой-либо перезаписи и без каких-либо бумажек, с цифрами и фактами на руках". "Я не буду никого называть, но есть некоторые лидеры, которые имени-то своего, наверное, уже не помнят, разговаривают с людьми из прошлого и не помнят каких-то совсем недавних событий. Это очень разительный контраст. Во-вторых, конечно же, многие с трудом себе представляют реальную ситуацию, реальное отношение россиян к украинцам, украинцев к россиянам, не представляют себе генезис вот этого кризиса, не представляют ту роль, которую Запад сыграл в генезисе этого кризиса. И для них это очень важно - особенно сказанное из первых уст", - резюмировал Полянский.