Совет по цифровой экономике при Совфеде возглавил Журавлев вместо Турчака

С ноября 2019 года Николай Журавлев является заместителем председателя Совфеда и курирует работу в сфере финансов и бюджетную политику

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании утвердил вице-спикера верхней палаты парламента Николая Журавлева на должность главы Совета по развитию цифровой экономики вместо занимавшего ранее этот пост первого вице-спикера СФ Андрея Турчака.

"Утвердить заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Журавлева Николая Андреевича председателем Совета (по развитию цифровой экономики при Совете Федерации - прим. ТАСС)", - отмечается в постановлении палаты.

Журавлев с мая 2011 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Костромской области. В разное время занимал должности заместителя председателя сенатской комиссии по контролю за обеспечением деятельности СФ, возглавлял комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам, входил также в состав комиссии по взаимодействию СФ со Счетной палатой РФ. С ноября 2019 года является заместителем председателя Совфеда и курирует работу в сфере финансов и бюджетную политику.