Богданов обсудил с послом Иордании палестино-израильский конфликт

Стороны также затронули несколько вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений, включая поддержание активного политического диалога по международной проблематике

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Иордании в Москве Халед Шавабке обсудили развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - сообщили в российском дипведомстве.

Стороны также затронули несколько вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений, включая поддержание активного политического диалога по международной проблематике.

Встреча состоялась по просьбе посла Иордании в Москве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.