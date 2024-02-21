Делегации РФ и Белоруссии обсудили военно-биологическую деятельность США на Украине

В МИД РФ сообщили, что встреча подтвердила единство подходов двух стран к проблематике биологической безопасности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Представители России и Белоруссии обсудили на консультациях в Москве военно-биологическую деятельность США на территории Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшихся 20 февраля двусторонних консультаций в межведомственном формате по выполнению двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.

"Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности на международном и региональном уровнях. Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США на территории Украины, - информировали в дипведомстве. - Обсуждена реализация двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Рассмотрены вопросы оптимизации и повышения эффективности осуществления целей и положений этого документа, в том числе путем формирования соответствующего консультативного механизма".

В МИД РФ добавили, что встреча подтвердила единство подходов России и Белоруссии к проблематике биологической безопасности.

"Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего, в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ и СНГ", - добавили в МИД России.