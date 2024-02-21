Посол РФ: Россия ответит Канаде на конфискацию ее активов с учетом защиты своих интересов

Посол России в Оттаве Олег Степанов не стал уточнять, какие российские активы теоретически могут быть конфискованы Оттавой

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Москва примет меры в случае конфискации Канадой российских активов с учетом защиты своих интересов. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

"Ответ будет по меньшей мере пропорционален угрозе и обязательно болезненным для тех, кто покушается на нас. На карандаше каждое незаконное деяние режима [премьер-министра Джастина] Трюдо против России, наших граждан, соотечественников и юридических лиц. Припасены различные специальные варианты, исходя из ситуации, для того, чтобы защитить российские интересы", - сказал он.

Степанов не стал уточнять, какие российские активы теоретически могут быть конфискованы Оттавой. "Предполагать и подсказывать кабинету Трюдо не будем. Да он и сам не вполне владеет картиной, если судить по официальным комментариям. К тому же больших активов, связанных с Россией, тут никогда не было", - сказал дипломат.

При этом посол подчеркнул, что такой политикой "Канада создает скользкий международный прецедент, первой в мире на законодательном уровне разрешив отъем иностранных частных активов с возможностью их последующей передачи в пользу третьих стран". "При этом [Оттава] еще хочет разработать режим для конфискации государственного имущества и денежных средств. И речь не только о России. В итоге все это бумерангом ударит по деловой репутации кичащихся своей правовой безупречностью канадцев, - уверен Степанов. - Тот же отрицательный эффект будет и для других западных стран, которые решатся последовать [этому] примеру. По сути, они превратятся в обычных бандитов-рэкетиров, а их территории - в опасные юрисдикции, в которых никто не захочет оперировать".