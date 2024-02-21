Посол РФ: Россия продолжит добиваться возвращения конфискованного Канадой самолета Ан-124

Олег Степанов отметил, что Москва расценивает конфискацию как пиратство и незаконный захват

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские власти продолжат добиваться возвращения из Канады самолета Ан-124 компании "Волга-Днепр" после конфискации, которую Москва расценивает как пиратство и незаконный захват. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Нелегальное удержание Ан-124 - это попросту пиратство, незаконный захват нашего воздушного судна. Россия как государство флага продолжит добиваться справедливости и безусловного возвращения нашего самолета", - сказал дипломат.

По его словам, в настоящее время коммерческий владелец, компания "Волга-Днепр", пытается вызволить свою собственность арбитражным порядком через суд. "Это будет тестом на качество канадского правосудия", - указал посол.

Степанов также обратил внимание на то, что самолет уже почти два года стоит в аэропорту Торонто без какого-либо технического обслуживания. "И только мы знаем, как его оживить. Поэтому на месте Оттавы не следовало бы подвергать неоправданной опасности собственных граждан, пытаясь поднять этот транспорт в небо над канадскими городами. Это подтвердит любой квалифицированный технический специалист, разбирающийся в вопросах авиационной безопасности", - сказал посол.

Транспортный самолет "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.