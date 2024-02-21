Москва рассчитывает, что встреча глав МИД в формате Россия - Африка пройдет в РФ

В министерстве отметили, что повестка встречи прорабатывается в контакте с африканскими партнерами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что встреча глав МИД в формате Россия - Африка пройдет на территории РФ, ее повестка сейчас прорабатывается в контакте с африканскими партнерами. Об этом заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка и глава экспертной площадки "Хакимовский клуб" Олег Озеров.

"Мы рассчитываем, что она пройдет на территории Российской Федерации. Сейчас идет работа - в том числе в контактах с нашими африканскими партнерами - по выстраиванию тематики, повестки дня. В этой связи состоялись консультации с комиссией Африканского союза, а также с рядом государств Африканского региона, в ходе которых прорабатывается повестка будущей министерской конференции, а также вопросы, связанные со временем ее проведения. Думаю, в течение ближайшего месяца или двух мы окончательно определимся", - указал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о месте проведения соответствующей встречи.