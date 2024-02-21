МИД: РФ продолжит работу в ООН по ближневосточному урегулированию, несмотря на курс США

В министерстве отметили, что Россия будет действовать "в интересах скорейшего окончания насилия в зоне палестино-израильского конфликта, нейтрализации рисков дальнейшего расширения кризиса"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия намерена продолжить усилия в ООН по скорейшему прекращению палестино-израильского конфликта, несмотря на достойную осуждения позицию США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Россия со своей стороны, несмотря на достойную осуждения позицию США, продолжит работу на международных площадках, прежде всего, в СБ и ГА ООН, в интересах скорейшего окончания насилия в зоне палестино-израильского конфликта, нейтрализации рисков дальнейшего расширения кризиса", - указали в дипведомстве.

Ранее Соединенные Штаты применили право вето в СБ ООН и заблокировали представленный Алжиром проект резолюции, в котором содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Таким образом, Соединенные Штаты единственными выступили против документа. "Предварительно [представители США] официально предупредили, что заблокируют любой документ, содержащий четкое и недвусмысленное требование об остановке кровопролития", - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что 20 февраля в СБ ООН состоялось голосование по очередному проекту резолюции в связи с эскалацией насилия на оккупированной палестинской территории, прежде всего, в секторе Газа. "Подготовленный алжирской делегацией от имени арабской группы документ содержал ключевые элементы решения, которые позволили бы СБ ООН выполнить свой прямой мандат по поддержанию международных мира и безопасности, - говорится в сообщении. - Это - требование о немедленном прекращении огня, призыв к обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, отказ от насильственного переселения палестинцев, обязательное освобождение заложников и приверженность мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на общепризнанной двугосударственной основе".

Проект США

Как отметили в российском дипведомстве, взамен алжирскому документу американские представители внесли свой альтернативный проект, чтобы дать возможность СБ ООН "принять правильное решение". "Правильное - значит без прекращения огня и, как следствие, без оказания помощи пострадавшим; без прописывания обязательств Израиля как стороны конфликта и оккупирующей державы; с односторонним осуждением движения ХАМАС без намека на критику непропорциональных действий израильской армии, - продолжили в МИД РФ. - Как известно, две другие "правильные" с точки зрения США резолюции СБ - 2712 и 2720 - так и остались на бумаге в условиях продолжающейся военной операции Израиля в секторе Газа".

Там обратили внимание, что цену за такие усилия Вашингтона платят мирные палестинцы и израильтяне. "Счет жертв продолжающегося без малого 140 дней кровопролития перевалил за 30 тысяч убитых и 70 тысяч раненых палестинцев. Растут потери и среди израильтян, ковровые бомбардировки Газы угрожают жизни 134 заложников. Над северными районами сектора нависла угроза массового голода, бежавшие на юг анклава палестинцы рискуют вновь оказаться в эпицентре боевых действий на фоне планируемой израильтянами зачистки Рафаха, где скопилось 1,5 млн человек", - указали в министерстве.