Надеждин обжалует решение суда, который признал законным его недопуск до выборов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Политик Борис Надеждин обжалует решение Верховного суда России, который в среду отклонил его иск с оспариванием отказа Центризбиркома в регистрации кандидатом в президенты.
"Я обжалую решение в течение пяти дней", - написал Надеждин в своем Telegram-канале.
Верховный суд 26 февраля также рассмотрит жалобы Надеждина на отказ по двум предшествующим искам с оспариванием формы документов ЦИК.
8 февраля ЦИК отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. По итогам проверки отобранных 60 тыс. подписей недействительными были признаны 9 147 из них. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тыс. подписей.