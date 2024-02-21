Надеждин обжалует решение суда, который признал законным его недопуск до выборов

Верховный суд также рассмотрит жалобы политика на отказ по двум предшествующим искам с оспариванием формы документов ЦИК

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Политик Борис Надеждин обжалует решение Верховного суда России, который в среду отклонил его иск с оспариванием отказа Центризбиркома в регистрации кандидатом в президенты.

"Я обжалую решение в течение пяти дней", - написал Надеждин в своем Telegram-канале.

Верховный суд 26 февраля также рассмотрит жалобы Надеждина на отказ по двум предшествующим искам с оспариванием формы документов ЦИК.

8 февраля ЦИК отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. По итогам проверки отобранных 60 тыс. подписей недействительными были признаны 9 147 из них. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тыс. подписей.