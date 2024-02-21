Постпредство РФ при ООН: ЦАР преодолела самую сложную фазу борьбы с бандформированиями

Зампостпреда России при организации Анна Евстигнеева отметила, что наиболее непримиримые незаконные группировки все еще не отказались от вооруженной борьбы

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в том числе при поддержке России смогли преодолеть самую сложную фазу борьбы с незаконными вооруженными формированиями, ситуация в стране меняется к лучшему. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"С удовлетворением отмечаем, что ситуация в ЦАР продолжает меняться к лучшему. При поддержке международного сообщества в лице ООН и двусторонних партнеров, включая Россию, центральноафриканским властям удалось преодолеть наиболее сложную фазу борьбы с бандформированиями", - сказала она в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в ЦАР.

Вместе с тем российский дипломат отметила, что наиболее непримиримые незаконные группировки все еще не отказались от вооруженной борьбы. "Озабочены также тем, что в арсенале противников легитимной центральноафриканской власти появляются новые виды летального оружия. В частности, отмечаются случаи применения ими беспилотных летательных аппаратов. В результате удара этими средствами в населенном пункте Кага-Бандоро 10 декабря 2023 года погибли и получили ранения российские специалисты. Обеспокоены также использованием вооруженными группировками самодельных взрывных устройств и мин", - указала она.

Евстигнеева подчеркнула, что "угрозы в сфере безопасности главным образом исходят из граничащих с соседними странами районов, прежде всего с Чадом, Суданом и Камеруном". "Именно поэтому на данном этапе важно поддержать центральноафриканцев в их деятельности, направленной на обеспечение пограничной безопасности. Призываем нарастить международное содействие Банги в целях пресечения трансграничных перемещений незаконных вооруженных формирований и их подпитки вооружениями. Приветствуем усилия властей ЦАР по укреплению координации и профильного взаимодействия с региональными государствами", - указала она.

В январе в интервью ТАСС посол РФ в Банги Александр Бикантов сообщил, что появление российской военной базы на территории Центрально-Африканской Республики позволило бы укрепить безопасность в ней, переговоры о создании базы сейчас ведутся по линии оборонных ведомств двух стран.

Ранее советник президента ЦАР Фидель Нгоуандика заявил, что власти страны попросили разместить на ее территории российскую базу. Нгоуандика сообщил, что существующая в Беренго инфраструктура позволяет дислоцировать до 10 тыс. военнослужащих.