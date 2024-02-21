В ЦИК заявили, что сторонники Надеждина хотели отозвать оставленные ими за него подписи

Зампред Центризбиркома Николай Булаев отметил, что решение ВС РФ по иску Надеждина является закономерным, так как он не смог представить обоснованные аргументы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) получала письма от сторонников выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина об отзыве оставленных в его поддержку на выборах президента РФ подписей. Об этом рассказал ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев, отметив, что решение Верховного суда (ВС) РФ признать законным отказ ЦИК в регистрации Надеждина на выборах является обоснованным.

Он отметил, что ЦИК, отказывая Надеждину в регистрации, весьма аргументированно и открыто высказывал ему все претензии.

"ЦИК также получил достаточно большое количество писем в поддержку нашего решения [отказать Надеждину в регистрации на выборах], среди них были [письма избирателей], которые требовали отозвать свои подписи из подписных листов. Были требования, в которых заявлялось вообще о нежелании видеть такого кандидата", - рассказал он, добавив, что решение ВС РФ по иску Надеждина является закономерным, так как он не смог представить обоснованные аргументы.

Говоря о процедурах по проверке подписей избирателей, Булаев отметил, что ЦИК всегда проводил их открыто, публично и замечания никогда и ни от кого не скрывал. "Но если кандидат с чем то не согласен, важно уметь не только спорить, но и пытаться представлять свои аргументы таким образом, чтобы они были обоснованы и не вызывали сомнений. В данном случае Борис Борисович Надеждин не представил таких аргументов, которые бы выглядели аргументированными и обоснованными", - сказал он.

"Мы с Борисом Борисовичем в ЦИК не раз эти темы обсуждали, а именно что, когда человек идет на выборы, ему нужно иметь очень высокую степень готовности, а также иметь немало людей - не случайно набранных, а подготовленных к тому, чтобы выполнить непростую работу по подготовке подписей и документов. Поэтому, я считаю, что Борису Борисовичу не стоит обижаться на ЦИК и ВС РФ, а нужно критически оценить все то, что происходило в эти недели с ним и в его команде", - заключил он.

Недопуск Надеждина

8 февраля ЦИК отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. По итогам проверки отобранных 60 тыс. недействительными были признаны 9 147 подписей. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тысяч подписей. Также в подписях в поддержку политика были найдены автографы 11 умерших людей.

12 февраля Надеждин подал в Верховный суд РФ два иска об оспаривании нормативных актов Центризбиркома РФ, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. 15 февраля ВС РФ отклонил оба иска политика, через день Надеждин подал третий иск в ВС РФ в связи с отказом ЦИК в регистрации кандидатом в президенты. 21 февраля ВС РФ признал отказ ЦИК в регистрации Надеждина кандидатом на выборах президента законным.

При этом на одном из заседаний, проходившем в период судебных процессов, Булаев рассказал, что Надеждин вовремя не вернул неправомерно полученные в свой избирательный фонд 1,1 млн рублей, в связи с чем на него может быть составлен протокол об административном правонарушении.