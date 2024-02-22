Лавров: G20 могла бы четко заявить об отказе использования экономики как оружия

Глава МИД РФ также отметил, что Группа двадцати вряд ли способна найти решения для угроз глобальной безопасности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Группа двадцати (G20) вряд ли способна найти решения для угроз глобальной безопасности, но она могла бы четко заявить об отказе от использования экономики как оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро по проблематике роли "двадцатки" в преодолении текущей международной напряженности.

"Не думаю, что в "двадцатке" мы найдем развязки накопившихся вызовов и угроз глобальной безопасности. Вместе с тем наш форум ведущих мировых экономик мог бы четко заявить об отказе Группы двадцати от использования экономики как оружия и войны как инвестиции", - сказал он.

"Продемонстрировать наше стремление к открытому и равноправному торгово-экономическому сотрудничеству. Важно подтвердить, что глобальные банки и фонды должны финансировать не милитаристские цели и агрессивные режимы, а нуждающиеся страны в интересах устойчивого развития", - продолжил министр.

По словам Лаврова, это стало бы вкладом "двадцатки" в создание "материальных условий для поиска путей урегулирования конфликтов через инклюзивную дипломатию при уважении центральной роли Совета Безопасности ООН, а не через закрытые форматы и формулы, основанные на ультиматумах".