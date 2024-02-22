Лавров заявил, что сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом

Министр иностранных дел России отметил, что украинцев превратили "в расходный материал"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а сами украинцы превращены президентом Владимиром Зеленским в "расходный материал". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро по проблематике роли "двадцатки" в преодолении текущей международной напряженности.

Он обратил внимание, что заявленные Западом вливания на нужды устойчивого развития и климата принесены в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО. "Разрываются цепочки поставок энергоресурсов и продовольствия, что провоцирует голод, нищету и неравенство, на что справедливо обращает внимание бразильское председательство. Национальным правительствам пытаются вживить "чипы" внешнего управления. Результат налицо: сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а украинцы превращены в расходный материал, который режим Владимира Зеленского посылает на смерть в обмен на западные кредиты", - сказал министр.

"На этом фоне умышленно принижается масштаб трагедии в Газе, где за неполные пять месяцев погибло больше мирных граждан, включая детей и женщин, чем с обеих сторон в Донбассе за 10 лет, прошедших после антиконституционного госпереворота в Киеве", - добавил Лавров.