Антонов заявил, что США не чураются ничем для насаждения русофобии

Посол России также отметил, что с "ангажированной трактовкой конфликта на Украине" согласны не все члены Организации американских государств

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в условиях провального внешнеполитического курса не чурается ничем для насаждения русофобии. Такое мнение выразил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов, чьи слова были распространены в среду через Telegram-канал посольства.

"Это далеко не первый раз, когда с подачи представителей Запада, прежде всего США и Канады, площадка ОАГ (Организации американских государств - прим. ТАСС) используется для демонизации нашей страны. В условиях провальной внешнеполитической стратегии команды Джо Байдена здесь не чураются ничем для насаждения русофобии", - сказал посол.

Антонов подчеркнул, что с "ангажированной трактовкой конфликта на Украине" согласны не все члены ОАГ, в том числе Бразилия и Мексика. "Ни о каком общерегиональном консенсусе с коллективным осуждением России, к чему так стремятся Соединенные Штаты, не может быть и речи", - отметил дипломат.

ОАГ со штаб-квартирой в Вашингтоне была создана в 1948 году. Она находится под контролем США. Формально в ее состав входили 35 государств Северной, Южной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В 1962 году под давлением США ОАГ приостановила членство Кубы. В 2017 Венесуэла объявила о выходе из ОАГ и через два года в соответствии с уставом этой организации была исключена из ее состава. В ноябре 2021 года власти Никарагуа приняли решение о выходе страны из ОАГ в связи с ее вмешательством во внутренние дела республики.