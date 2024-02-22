Песков: линейно приравнивать военкоров к участникам СВО неправильно

Пресс-секретарь президента отметил, что они не являются прямыми участниками конфликта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что было бы неправильно линейно приравнивать военкоров к участникам СВО. Такое мнение он высказал в интервью порталу International Reporters.

"Все-таки они не являются прямыми участниками конфликта, они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому вот так вот линейно, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно", - сказал Песков.

Он добавил, что в этом вопросе готов солидаризироваться с президентом. "Ему задавали такой вопрос, и президент тогда сказал, но все-таки это разница", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что военкоры проявляют огромное мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до сограждан и до граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Он также отметил, что "их героическая работа также заслуживает отдельной оценки, отдельной квалификации". "Здесь, наверное, действительно стоит подумать", - сказал представитель Кремля, но при этом отметил, что военных корреспондентов достаточно часто "награждают должным образом", "то есть их труд видят и героизм замечают".