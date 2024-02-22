Мишустин заявил, что власти РФ делают все для развития госуслуг в Донбассе и Новороссии

В том числе речь идет об услугах, связанных с трудовым законодательством, отметил премьер-министр

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские власти делают все для того, чтобы государственные услуги в Донбассе и Новороссии предоставлялись так же качественно, как и в других регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Роструда Михаилом Иванковым.

"Мы активно работаем по всем направлениям для того, чтобы жители новых регионов не ощущали разницы в предоставлении государственных услуг, в том числе связанных с трудовым законодательством. Чтобы жители новых территорий могли спокойно пройти переобучение по соответствующим специальностям, которые востребованы в стране. Найти для себя достойное место работы", - сказал глава кабмина.