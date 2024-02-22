Глава Татарстана вручил президенту Таджикистана орден "Дуслык"

Эмомали Рахмон награжден за вклад в развитие сотрудничества между регионом и государством

ДУШАНБЕ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон награжден орденом "Дуслык" (Дружбы) - государственной наградой Татарстана. Орден вручил Рахмону в Казани глава российского региона Рустам Минниханов.

"Рустам Минниханов вручил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону высшую награду - орден "Дуслык", - сообщили в пресс-службе президента Таджикистана после церемонии награждения

В сообщении отмечается, что награда вручена за вклад в развитие сотрудничества между Татарстаном и Таджикистаном.

Орденом "Дуслык" награждают, в частности, за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Татарстана.

Рахмон прибыл с рабочим визитом в Казань 21 февраля. Он принял участие в церемонии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.