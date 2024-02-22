Медведев заявил, что атмосфера доносительства в России не нужна

При этом, по словам зампреда Совбеза РФ, бдительность необходима

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Практика доносительства не нужна России, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС, он отметил, однако, что гражданская бдительность при этом необходима.

"Атмосфера доносительства не нужна, - считает Медведев. - Дух такой не нужно поддерживать". "С другой стороны, внимание к тому, что происходит, должно быть - иначе этим будут пользоваться враги, те же самые диверсанты, террористы. И я считаю, что об этом сообщать в специальные службы, правоохранительные органы должен любой гражданин", - подчеркнул он.

Медведев вспомнил, как в 1990 годы во время частной поездки в Финляндию он с друзьями превысил скорость. Дорожных камер в то время еще не было, поэтому о слишком быстром движении в полицию сообщил местный житель. "Какой-то бдительный человек уже позвонил, там вот машина с русскими номерами едет с нарушением правил дорожного движения. Но он был прав. Это мы были не правы", - подчеркнул зампред СБ России.

"Не каждое сообщение в правоохранительные органы или в спецслужбы является морально осуждаемым поступком, - уверен Медведев. - Реагировать, особенно в ситуации, когда твоя страна воюет, необходимо. И в смысле принятия жестких законов, и в смысле контроля за тем, что происходит".

"Кстати, здесь мы далеко не впереди планеты всей. Посмотрите, какое количество сообщений, сигналов каждый день происходит в Соединенных Штатах Америки, в Европе, - добавил зампред СБ. - Я был когда-то поражен".