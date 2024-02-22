Путин совершает полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Борт, который носит имя "Илья Муромец", взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершает полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Ту-160М является модернизацией самолета Ту-160 ("изделие 70", по кодификации НАТО - Blackjack; неофициальное российское название - "Белый лебедь"). Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных районах. Является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самым тяжелым боевым самолетом в мире. Накануне Путин осмотрел такой самолет в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал.

Путин не в первый раз садится за штурвал, причем на бомбардировщике Ту-160 (еще предыдущей версии, до модернизации) он тоже уже летал.

Президент и авиация

Первый 10-минутный полет с инструктором на штурмовике Су-25УБ Владимир Путин, будучи премьер-министром, совершил в октябре 1999 года. Это произошло во время его посещения учебно-тренировочной базы при Краснодарском высшем авиационном училище.

В следующий раз, в марте 2000 года Владимир Путин уже на посту и.о. президента РФ совершил перелет из Краснодара в Грозный на месте второго пилота истребителя-перехватчика Су-27УБ.

В августе 2005 года президент РФ впервые совершил полет на борту стратегического бомбардировщика Ту-160 из аэропорта Чкаловский (Московская область) в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота на Кольском полуострове.

В августе 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин принял участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области с борта противопожарного самолета-амфибии Бе-200. Глава правительства в ходе получасового полета занимал место второго пилота в кабине самолета и управлял как забором воды в реке Ока, так и ее сбросом на горящие леса в окрестностях Рязани.

В сентябре 2012 года президент РФ по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке принял участие в проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Он совершил три полета за штурвалом мотодельтаплана, в котором выращенные в питомники стерхи должны были признать вожака журавлиного клина.