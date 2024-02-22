Памфилова назвала всех четырех кандидатов на выборах президента достойными людьми

Они также являются патриотами, добавила председатель Центризбиркома

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Все четыре кандидата на выборах президента РФ являются достойными людьми и патриотами, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

"Любите Россию? Приходите [на выборы президента РФ], четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне. Сейчас мы как единый кулак должны быть, хочу вам пожелать в любой ситуации любить Россию", - сказала Памфилова.

По ее мнению, предстоящие выборы могут стать "переломным моментом" в международных тенденциях.

"Или мы с вами дадим возможность, шанс всему человечеству идти по естественному пути развития, предначертанному свыше, как и должно развиваться человечество, на основе традиционных ценностей, уважения к своей культуре, истории, своему народу и другим народам, на основе равноправия и взаимодействия друг с другом, ценя и уважая независимость и суверенитет и находя то, что объединяет. Или человечество будут продолжать загонять в тупик, деградацию те, кто привык весь мир под себя подминать, потрошить его и обеспечивать только свое светлое будущее в ущерб всем народам мира", - подчеркнула председатель ЦИК РФ.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.