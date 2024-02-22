Посол РФ: риторика президента Австрии не говорит об отношении австрийцев к России

Дмитрий Любинский отметил, что Вена расшатывает основы межгосударственных отношений с Москвой

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Антироссийские высказывания президента Австрии Александера Ван дер Беллена, обвинившего Москву в смерти Алексея Навального, не стоит отождествлять с позицией простых австрийцев. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в своем приветственном слове на приеме по случаю Дня защитника Отечества.

"На ближайшие дни выпадают памятные даты - 100-летие восстановления консульских (25 февраля 1924 года) и дипломатических (29 февраля 1924 года) отношений между Россией (в лице совсем молодого тогда Советского Союза) и Австрией. В иных условиях это несомненно стало бы знаковым событием в наших двусторонних отношениях. В современных реалиях поводов для совместных торжеств больше нет, но точку здесь ставить мы не будем. Сегодня же известные представители руководства Австрии, близоруко позабыв об уроках истории, расшатывают основы межгосударственных отношений наших стран. А в самые последние дни и вовсе докатываются до абсолютно неприемлемых оценок и высказываний на грани вмешательства в наши внутренние дела", - подчеркнул российский посол.

"Это тупиковый путь. <...> Мы не хотим и не будем отождествлять отдельных политических деятелей, тем более в условиях приближающихся парламентских выборов, с отношением австрийского народа к России", - отметил Любинский.

Ранее Ван дер Беллен в сообщении на своей странице в X (ранее Twitter) возложил ответственность за смерть Алексея Навального на российского лидера и руководство РФ. Позднее посольство России в Австрии выразило МИД республики протест в связи с высказываниями главы австрийского государства.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает прозвучавшие со стороны ряда западных стран заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.