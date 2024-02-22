Путин заявил о готовности Китая упростить въезд для российских дальнобойщиков

Президент России отметил, что такие решения принимаются на основе взаимности и требуют ответных шагов от Москвы

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Китай согласен упростить въезд для российских дальнобойщиков, но такие решения принимаются на основе взаимности и требуют ответных шагов от России. Работа в этом направлении идет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас соответствующие ведомства, в том числе МИД, над этим работают. И если что-то менять, то, конечно, китайская сторона права в этом смысле: такие вопросы решаются на основе взаимности. Значит, и мы должны то же самое делать со своей стороны. Эти ведомства сейчас работают. Я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. Мы это сделаем. Надеюсь, что это будет", - сказал он на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовиков.

Так Путин отреагировал на слова одного из участников беседы о том, что российским дальнобойщикам непросто попасть в Китай: они должны оформлять визы профессиональных водителей. А такие документы выдаются только в приграничных регионах России. В итоге оформление виз оказывается долгим и дорогим процессом.

Путин обратил внимание, что нынешний регламент определяется межправительственным соглашением между Россией и Китаем. "Оно действует до сих пор, и китайская сторона его полностью выполняет. Это все делается в рамках межправсоглашения", - объяснил он.

Президент добавил, что для изменения процедур нужно скорректировать документ. "Дело даже не в них. Скорее всего, дело в нас. Потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение. Они готовы. Надо, чтобы и наши ведомства ускорили эту работу. Сделаем", - пообещал глава государства.