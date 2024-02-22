Захарова: от переименования улиц в Риге с именами русских писателей пострадают ее жители

Официальный представитель МИД отметила, что город вычеркивает себя из мирового культурного пространства

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Рига с переименованием улиц в честь русских писателей вычеркивает себя из мирового культурного пространства, от этого пострадают местные граждане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Рижской думы переименовать улицу Москвы, а также улицы, названные в честь русских писателей и ученых: Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева.

"Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от "рижской думы" не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима", - написала дипломат в Telegram-канале.

"Кстати, раньше Гоголь вроде объявлялся Украиной "великим украинским писателем". Что, интересно, в "рижской думе" полагают на этот счет?", - поинтересовалась Захарова.

За переименование улиц Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, а также улицы Ломоносова и Московской улицы (Маскавас) в Рижской думе проголосовали 38 депутатов из 60. Теперь эти улицы получат имена латвийских деятелей культуры, к примеру лингвиста Карлиса Миленбаха, художника Вилгельма Пурвитиса, поэта Вилиса Плудониса, журналистки Эмилии Бениамин, а также политика Валерии Сейле.