МИД РФ анонсировал появление новых тарифов на консульские услуги

Они появятся на сайтах загранучреждений РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило обновленные ставки консульских сборов, которые найдут отражение в тарифах на соответствующие услуги и будут опубликованы на сайтах загранучреждений РФ. Об этом говорится в сообщении консульского департамента МИД России.

"Правительством РФ утверждены новые ставки консульских сборов, взимаемых в российских загранучреждениях за совершение консульских действий", - сказано в сообщении в Telegram-канале консульского департамента.

"Обновленные ставки консульских сборов найдут отражение в тарифах, утверждаемых послами РФ, и в ближайшее время будут опубликованы на веб-сайтах всех российских дипломатических представительств и консульских учреждений", - добавили там.

Как уточнили в консульском департаменте, "документ направлен на устранение пробелов в правовом регулировании, а также на унификацию подходов к взиманию сборов при совершении отдельных юридически значимых действий консульскими должностными лицами с аналогичной практикой, существующей на территории РФ".