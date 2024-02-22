В Праге дипломаты РФ и Белоруссии почтили память советских и русских воинов

Мероприятия приурочены к Дню защитника Отечества, сообщил пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские и белорусские дипломаты в Праге почтили память советских и русских воинов. Это стало частью мероприятий, которые провело российское дипломатическое представительство в Чехии по случаю Дня защитника Отечества, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин.

"Посольство РФ в Чехии провело ряд мероприятий по случаю Дня защитника Отечества, - сказал он. - Главы и сотрудники дипломатических миссий России и Белоруссии совместно возложили венки и цветы к памятнику Красной армии на центральном захоронении красноармейцев на пражском Ольшанском кладбище и к расположенному там же мемориалу русских воинов, павших в ходе наполеоновских войн".

В тот же день российские и белорусские дипломаты совместно почтили память своих соотечественников, покоящихся на кладбище русских военнопленных периода Первой мировой войны в городе Миловице (центральная часть Чехии). В 2023 году на средства РФ была осуществлена реконструкция данного мемориального объекта: заменены 66 и отремонтированы 47 надгробий на братских могилах и центральный памятник, создан информационный стенд с именами захороненных здесь солдат Русской императорской армии.