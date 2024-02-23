Постпред РФ: Запад в 2014 году прежде всего хотел подорвать связи Украины с Россией

По словам Рината Аляутдинова, новые киевские власти при поддержке извне вели работу по нарушению связей с РФ во всех сферах

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Поддержанный Евросоюзом и в целом странами Запада госпереворот на Украине в 2014 году преследовал в первую очередь цель разрыва ее традиционных связей с РФ и ее превращения в "анти-Россию". Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО посол Ринат Аляутдинов.

"Западные спонсоры Киева, раздавая обещания включения Украины в Евросоюз, отдавали себе отчет в практической невыполнимости интеграции страны с абсолютно иным социокультурным кодом, экономической и производственной моделью, духовно-нравственными ценностями и моральными стереотипами. Задача Запада была иной - ослабление России путем разрыва ее традиционных связей с Украиной, превращение этой соседней страны в "анти-Россию", - заявил он.

Аляутдинов отметил, что новые киевские власти при поддержке извне вели работу по нарушению связей с РФ во всех сферах: политической, экономической, общественной и культурно-гуманитарной. Помимо ущемления прав русскоязычных граждан и нарушения принципов продвижения многоязычия, одного из центральных принципов работы ЮНЕСКО, Киев активно подменял культуру "ненавистнической нацистской идеологией". Это проявлялось прежде всего через использование лозунгов, которые ассоциируются с Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ), Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. И если памятники русским историческим и культурным деятелям, а также борцам с нацизмом сносились, то в честь Бандеры было названо более 500 улиц и установлено порядка 50 памятников.

Постпред РФ также напомнил о гонениях на Украинскую православную церковь, которые лишь усилились после начала СВО в феврале 2022 года. Апофеозом стали попытки изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. "Тем самым украинские власти попытались перечеркнуть тысячелетнюю историю этого святого для всех православных верующих места", - сказал Аляутдинов.

"Вместо создания условий для равноправного развития всех народов и национальных меньшинств, сохранения их самобытности новые власти в Киеве занялись уничтожением памятников, переименованием топонимов, грубым вмешательством в дела религиозных общин. Русскоязычные жители были ограничены в праве на сохранение и развитие своей идентичности", - отметил собеседник агентства.