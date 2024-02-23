Глава правительства Херсонской области планирует "попасть и в следующий пакет" санкций ЕС

О включении Андрея Алексеенко в очередной пакет санкций сообщается в публикации "Официального журнала ЕС"

ГЕНИЧЕСК, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, попавший в 13-й пакет санкций Евросоюза, намерен продолжить работать так, чтобы попасть и в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС. Об этом он заявил ТАСС, комментируя введенные в отношении него санкции.

"Как и все предыдущие пакеты санкций, этот мы воспринимаем как высокую оценку нашей работы в развитии Херсонской области, повышении качества жизни населения и интеграции региона в российскую экономику и социальную систему. Постараюсь работать так, чтобы попасть и в 14-й пакет, как и мои коллеги" - сказал Алексеенко.

О включении председателя правительства Херсонской области в очередной пакет санкций сообщается в публикации "Официального журнала ЕС". Также в документе упоминаются министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, министр промышленности области Семен Машкауцан и врио министра здравоохранения Херсонщины Артыш Сат. Кроме того, ограничения вводятся против министров образования и информационной политики области Алексея Галченкова и Евгения Брыкова.

Всем лицам, внесенным в список, запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке. Европейскому бизнесу запрещены любые контакты с юридическими лицами из черного списка, их активы в ЕС должны быть заблокированы.