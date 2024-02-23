Кадыров и глава администрации президента Вайно обсудили состояние дел в Чечне

По словам главы республики, за последние годы при непосредственной поддержке Вайно удалось решить немало проблем в экономическом развитии региона и реализации социальной политики

ГРОЗНЫЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с руководителем администрации президента России Антоном Вайно и обсудил с ним состояние дел в республике.

"Каждая наша встреча бывает продуктивной и полезной. И эта не стало исключением. Мы обсудили с Антоном Эдуардовичем текущее состояние дел в нашей республике, также я очертил круг вопросов, требующих участия федерального центра. Как всегда, руководитель Администрации президента России заверил, что необходимое содействие региону в решении социально-экономических вопросов будет оказано", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что за последние годы при непосредственной поддержке Вайно решено немало проблем в экономическом развитии региона и реализации социальной политики.