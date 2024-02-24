Небензя уверен, что современной Украине не светит никакое европейское будущее

Проведенные в январе в 12 европейских странах опросы общественного мнения показывают, что только 10% европейцев верят в победу Киева, также отметил постпред РФ при ООН

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Нынешнюю коррумпированную и криминальную Украину не ждет никакое европейское будущее. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Очевидно, что никакое европейское будущее насквозь коррумпированной криминальной Украине с нищим населением, в которую ее из всемирной житницы превратило нынешнее марионеточное руководство, теперь не светит", - сказал он.

Небензя отметил, что опросы общественного мнения, проведенные в январе в 12 европейских странах, показывают, что только 10% европейцев верят, что Украина может победить Россию. "Бунтуют европейские фермеры, не желая потерять сельскохозяйственные рынки из-за демпинга украинских экспортеров. Широко разошлись кадры скандала на польско-украинской границе, где польские пограничники отказываются пропускать украинские грузовики с зерном", - добавил он.

Как подчеркнул российский дипломат, Украине с момента обретения формальной независимости отводилась "незавидная роль антироссийского плацдарма". "В 2004 году в ней состоялся, по сути, первый срежиссированный Западом антиконституционный переворот, который в итоге народ не поддержал. Тогда Запад стал готовить переворот таким образом, чтобы больше не было осечек, чтобы навсегда изничтожить патриотически ориентированную оппозицию. Именно это и происходит все годы после майданного переворота 2014 года", - убежден Небензя. Он сравнил с "водоразделом в новейшей истории Украины" приход к власти спонсированного Западом нынешнего киевского режима.