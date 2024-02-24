Заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ подали более 3 млн человек

В Минцифры отметили, что самыми активными регионами по подаче заявлений являются Московская, Ростовская и Свердловская области, Алтайский край и Чувашская Республика

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали более 3 млн избирателей. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

"Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 23:59 мск 11 марта. Этим сервисом госуслуг воспользовались уже более 3 млн человек", - говорится в сообщении.

Дистанционное голосование будет доступно жителям 28 регионов. Москвичи смогут проголосовать на региональном портале.

В министерстве уточнили, что самыми активными регионами по подаче заявлений являются Московская, Ростовская и Свердловская области, Алтайский край и Чувашская Республика.

Голосование на платформе ДЭГ будет проводиться с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. В каждом регионе - по местному времени. "В личном кабинете избирателя можно ознакомиться с зарегистрированными кандидатами в президенты и узнать адрес своего избирательного участка. Те, кто будет далеко от дома в дни голосования, могут выбрать удобный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель", - отметили на сайте ведомства.