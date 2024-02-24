24 февраля, 16:51
Военная операция на Украине

Посол МИД РФ надеется, что Турция будет наблюдателем на трибунале по преступлениям Украины

Как заявил Родион Мирошник, "Украина должна знать, что не сможет избежать ответственности за те военные преступления, которые совершила"

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил надежду, что Турция в качестве наблюдателя примет участие в будущем трибунале по военным преступлениям Украины.

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"Украина должна знать, что не сможет избежать ответственности за те военные преступления, которые совершила, - сказал он во время общения с посетителями мероприятия Россотрудничества в Анкаре, приуроченного ко второй годовщине начала специальной военной операции России. - Будет международный трибунал. Уверен, что Турция тоже будет участвовать в этом процессе как наблюдатель".

"Каким именно будет судебный орган, который назовет виновных и определит им меру наказания, будет решено, когда в этом уже будет непосредственная необходимость", - добавил он.

"На данный момент Следственным комитетом Российской Федерации уже завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих, совершивших военные преступления в отношении гражданского населения. Из них по 136 уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 173 лиц. В числе завершенных дел четыре, связанные с причинением ранений и смерти несовершеннолетним", - сообщил Мирошник.

При этом суд в Донецкой Народной Республике "вынес 10 приговоров украинским военным, получившим тюремные сроки от 17 лет до пожизненного заключения за убийство мирных граждан и жестокое обращение с военнопленными", сказал он. 

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