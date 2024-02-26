Лебедев заявил, что наблюдатели от СНГ оценивают прошедшие в Белоруссии выборы позитивно

Глава миссии наблюдателей от СНГ отметил, что наблюдатели не зафиксировали на избирательных участках каких-либо провокаций, нацеленных на срыв выборов

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели от Содружества Независимых Государств (СНГ) позитивно оценивают прошедшие в Белоруссии парламентские выборы. Об этом на встрече с президентом республики Александром Лукашенко заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Наши оценки только позитивные. 235 человек из стран СНГ побывали во всех регионах Беларуси. Внимательно наблюдали и за досрочным голосованием, и за голосованием в основной день. Общались и с избирателями, и с местными наблюдателями. В целом картина хорошая", - приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Лебедев отметил, что наблюдатели не зафиксировали на избирательных участках каких-либо провокаций, нацеленных на срыв выборов. "На всех участках мы видели праздничную атмосферу. Выступали артисты, работали буфеты. Много людей шли голосовать целыми семьями. Это, конечно, радовало, когда родители приходили на участки с маленькими детьми", - сказал глава миссии.

"Такая заинтересованность людей говорит о том, что людям не все равно, кого они выберут в качестве депутатов. Избиратели неравнодушны к тому, какое будущее ждет Беларусь", - указал Лебедев.

Высокая явка

Высокая явка избирателей в ходе единого дня голосования на выборах в парламент и местные советы в Белоруссии продиктована настроем общества на мир и стабильность, отметил Лебедев.

"Главная мысль, которую нам высказывали избиратели: "Главное для нас - мир, стабильность и благополучие Беларуси". С этим настроением люди шли на выборы. Думаю, это желание - обеспечить мир и стабильность в Беларуси - как раз побудило людей прийти проголосовать. Отсюда такая высокая явка", - приводит слова Лебедева агентство БелТА. Генсек СНГ также отметил "здоровое, хорошее настроение" у избирателей.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборах составила 73,09%.