Лебедев заявил об очевидной предвзятости подходов западных наблюдателей на выборах

Глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств упомянул о заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, в котором в день голосования США осудили выборы в Белоруссии, названные в Вашингтоне "фиктивными" и "недемократическими"

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели из стран Запада имеют предвзятое отношение к выборам в Белоруссии и других странах. Об этом после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) на прошедших в республике парламентских выборах, генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"О предвзятом подходе западных наблюдателей, мне кажется, даже спорить не приходится. Это уже очевидно, - приводит его слова агентство БелТА. - Вполне логичным и обоснованным является решение руководства Беларуси, ЦИК, МИД не приглашать западных наблюдателей. Потому что объективной оценки от них ждать не приходится".

Лебедев упомянул о заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, в котором в день голосования США осудили выборы в Белоруссии, названные в Вашингтоне "фиктивными" и "недемократическими". "Мы сегодня об этом говорили с президентом [Лукашенко], обменялись мнениями, что пресс-секретарь Госдепартамента уже заявил, что выборы прошли в обстановке страха в Беларуси. Я вам честно скажу, никакого страха я у избирателей не видел. Наоборот, радостное настроение", - подчеркнул глава миссии наблюдателей СНГ, подчеркнув, что заявление Вашингтона было сделано еще до завершения голосования в Белоруссии.

Лебедев напомнил, что перед миссией наблюдателей от СНГ не стояла задача "искать какие-то недостатки и потом критиковать руководство Беларуси, органы Беларуси".

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборах составила 73,09%. В начале января Минск заявил о том, что воздержится от приглашения на парламентские выборы миссии ОБСЕ из-за ее необъективности и предвзятости, а также по причине введения Западом санкций в отношении членов ЦИК Белоруссии и депутатов парламента республики.