Москвичей на тесте системы онлайн-голосования спросят о необходимости вырубки тополей

Тестирование системы ДЭГ проведут в столице 2 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для ее последующего использования на выборах президента РФ проведут в Москве 2 марта. Москвичей спросят, следует ли в городе вырубать тополя, соответствующее решение принято на заседании Общественного штаба наблюдения за выборами в Москве в 2024 году.

"Тестовое голосование позволяет нам еще раз проверить устойчивость системы, еще раз убедиться в ее надежности. <…> Предлагается провести [тест] 2 марта, это суббота, с 10 до 14 часов", - сказал в ходе заседания штаба его председатель Вадим Ковалев.

Члены штаба поддержали данное предложение. "[Для тестового голосования] вопрос следующий: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" - уточнил Ковалев.

Система электронного голосования применяется в Москве с 2019 года, в прошлом году ДЭГ воспользовались около 80% москвичей.

О выборах в Москве

Голосование на выборах президента России будет проходить 15-17 марта 2024 года. Москвичи смогут реализовать свое право как онлайн, так и очно - на избирательных участках. На каждом участке установят терминалы для электронного голосования. Принять решение об удобном для себя способе можно будет непосредственно в день голосования, никаких документов оформлять для этого не нужно.

Жители других регионов страны также смогут проголосовать в столице, для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к одному из московских избирательных участков. Сделать это можно тремя способами: на портале "Госуслуги", в центрах "Мои документы" или в территориальных избирательных комиссиях. При необходимости прикрепление можно аннулировать до 11 марта.