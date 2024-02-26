В ГД сообщили, что депутаты перед посланием президента сдадут ПЦР-тесты

Такие меры предприняли в преддверии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы 26 и 28 февраля сдадут ПЦР-тесты на коронавирус в преддверии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил ТАСС глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Тестирование у нас проходит сегодня, в понедельник, в преддверии пленарных заседаний, также тестирование обязательно будет в среду. Обычно еще перед посадкой в автобусы и при входе в зал, где проходит послание, измеряют температуру", - сказал депутат.

Он добавил, что послание будет проходить в Гостином дворе. "Председатель Госдумы Вячеслав Володин официально довел эту информацию до депутатов на прошлой неделе. Традиционно депутатов везут к месту послания организованно", - подчеркнул Нилов.

Ранее в Кремле анонсировали, что послание главы государства парламенту состоится 29 февраля. Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ. При этом содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.