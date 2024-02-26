Замглавы МИД РФ обсудил с послом Омана в Москве палестино-израильский конфликт

Михаил Богданов и Хамуд бен Салем ат-Туайх в ходе встречи также затронули вопросы дальнейшего поступательного развития российско-оманского многопланового сотрудничества

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Омана в Москве Хамуд бен Салем ат-Туайх обсудили на встрече актуальную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта и акватории Красного моря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся также обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и акватории Красного моря", - указали в дипведомстве.

Как добавили в министерстве, в ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-оманского многопланового сотрудничества.