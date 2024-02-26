Песков не знает, посетит ли Путин матчи между сборными РФ и Парагвая и РФ и Сербии

Пресс-секретарь главы государства отметил, что это зависит от рабочего графика президента

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Возможность посещения президентом РФ Владимиром Путиным товарищеских матчей по футболу между сборными России и Сербии и России и Парагвая будет зависеть от графика главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Это я еще не знаю. Зависит от рабочего графика [президента]", - сказал Песков.

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая по футболу пройдет 25 марта в Москве на "ВТБ-Арене". 21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, он также пройдет на "ВТБ-Арене".