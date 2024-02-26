Кириенко заявил, что нужно невероятное мужество, чтобы говорить правду о России

Первый заместитель руководителя Администрации президента отметил, что для врагов РФ нет ничего страшнее, чем правда

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Люди, которые хотят говорить правду о России, должны обладать настоящим мужеством. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вручения премии "Знание".

"Особые слова благодарности я хотел бы сказать нашим иностранным просветителям, у нас в этом году в премии "Знание" участвовали просветители из 35 стран мира. Почему особые слова благодарности? Потому что мы хорошо понимаем, что сегодня в некоторых странах мира просто рассказывать правду о России требует не только профессионализма, но и невероятного человеческого мужества", - сказал он.

Кириенко отметил, что для врагов России нет ничего страшнее, чем правда. "Просто правда является самым сильным и самым мощным оружием, особенно в главной задаче - воспитании следующего поколения, потому что нет ничего важнее, чем передать не только знания, но и убеждения, веру следующему поколению граждан", - отметил Кириенко.