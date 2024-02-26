Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что Запад хочет говорить с Россией языком ультиматутов

Александр Лукашевич также отметил, что западные страны не желают слышать правду о событиях на Украине

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Западные оппоненты России хотят говорить с Москвой языком ультиматумов и не желают слышать правду о событиях на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе круглого стола в штаб-квартире организации, приуроченного к 10-й годовщине госпереворота в Киеве.

"Совершенно очевидно, что наши оппоненты хотят говорить языком ультиматумов, а не диалога. Не желают слышать правду о событиях на Украине и в Донбассе, да и в целом о реальных проблемах общеевропейской безопасности. Называют дезинформацией все, что не вписывается в их политические нарративы", - подчеркнул Лукашевич.

"До сих пор правды о майдане никто не знает, отправление правосудия тормозят все постмайданные власти, а их кураторы на Западе поощряют замалчивание такой правды. <...> События на майдане привели к катастрофическим последствиям. Начавшееся в Донбассе вооруженное гражданское противостояние вылилось в конфликт регионального уровня с множеством жертв и вовлеченных сторон", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.

В понедельник в штаб-квартире ОБСЕ во дворце Хофбург прошел круглый стол, организованный постпредством РФ при организации. Он был приурочен к 10-й годовщине госпереворота на Украине. Лукашевич подчеркнул, что дискуссия не являлась мероприятием под эгидой ОБСЕ, так как для этого по регламенту понадобилось бы согласие всех участников объединения.