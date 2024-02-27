Патрушев обсудил с лидером Кубы вопросы взаимодействия между Москвой и Гаваной

В ходе встречи секретарь Совбеза РФ и Мигель Диас-Канель также отметили, что страны являются "надежными союзниками", сообщили в пресс-службе Совета безопасности

ГАВАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества.

"В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры, - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. - Стороны подчеркнули, что Россия и Куба являются надежными союзниками, активно развивают многоплановое взаимодействие, сохраняя преемственность курса на углубление российско-кубинских связей".