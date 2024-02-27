Лебедев заявил об активизации взаимодействия силовиков стран СНГ в последние месяцы

Темы безопасности в СНГ будут обсуждаться в рамках работы по реализации дорожной карты по выполнению решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие силовых структур стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) существенно активизировалось в последние месяцы. Об этом перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В частности, предполагается, что [на заседании] обсудим деятельность и Антитеррористического центра СНГ, бюро по координации борьбы с организованной преступностью, <...> взаимодействие силовых органов стран Содружества. Оно в последние месяцы существенно активизировалось", - сказал он журналистам.

Темы безопасности в СНГ будут обсуждаться в рамках работы по реализации дорожной карты по выполнению решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.

"Сегодня решили обсудить такую узкую тему - реализация предложений в сфере обеспечения безопасности. Почему выбрали эту тему? Вы видите, какая обстановка вокруг Российской Федерации, какие угрозы постоянно исходят из-за рубежа в адрес Республики Беларусь. На этом фоне, конечно, очень важно координировать нашу деятельность в рамках СНГ с целью обеспечения нашей безопасности", - указал генсек Содружества.