Участники СМИД СНГ обсудят координацию усилий на международной арене

Заседание состоится 12 апреля в Минске

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) на запланированном в Минске 12 апреля Совете министров иностранных дел обсудят координацию усилий на международной арене. Об этом перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Не менее важный вопрос, который обсудят сегодня [постпреды], это взаимодействие стран СНГ во внешнеполитической области. В этой связи не могу не сказать, что вчера была встреча с министром иностранных дел Республики Беларусь Алейником Сергеем Федоровичем, на которой предметно обсуждали подготовку к предстоящему в Минске 12 апреля Совету министров иностранных дел [СНГ]. И там как раз первым вопросом будет обмен мнениями между главами [дипломатических ведомств] по ситуации в мире и по координации наших действий на международной арене", - сказал он журналистам.

По словам Лебедева, такая координация в первую очередь необходима в ООН и ОБСЕ. "К сожалению, наши страны СНГ подвергаются деструктивному отношению [в международных организациях]. И здесь очень важно консолидировано выступать на международной арене. Сегодня мы в преддверии заседания министров иностранных дел поговорим о том, как нам лучше скоординировать наши шаги во внешнеполитических делах", - сказал генсек Содружества.

Также в ходе встречи постпредов будет обсуждаться повестка заседания Совета глав правительств СНГ, которое запланировано в Ашхабаде 24 мая. Лебедев напомнил о том, что на фоне внешнего давления страны СНГ активизировали экономическое взаимодействие внутри Содружества. "Другого выхода нет. Если нам закрыли рынки в дальнем зарубежье и закрывают транспортные маршруты, и сворачивают сотрудничество в энергетической сфере - отказываются от газа, от нефти, от электроэнергии. Мало того, что сами [западные страны] отказываются, так еще и на другие государства оказывают давление, чтобы те не торговали ни с Россией, ни с Белоруссией. Естественно на эти действия решили активизировать, сделать более тесным наше сотрудничество в рамках СНГ", - сказал он.

"Это единственный выход, который может спасти нашу экономику, <...> и это нам удается. Это очень хорошо. И уже многократно звучали заявления и у нас, в странах СНГ, и на Западе признавали, что все эти санкции провалились. Экономика у нас не рухнула, как пророчествовали [на Западе], а, наоборот, даже есть небольшой рост во всех странах Содружества", - подчеркнул генсек, напомнив о росте товарооборота в СНГ.