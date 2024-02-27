Песков прокомментировал трансляции послания Путина в кинотеатрах

Пресс-секретарь президента РФ заметил, что "зритель смотрит то, что интересно"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о практике уже состоявшегося показа интервью главы государства Владимира Путина Такеру Карлсону и планируемой трансляции президентского послания в кинотеатрах, заметил, что "зритель смотрит то, что интересно".

"Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, [показывают] то, что востребовано зрителем. Естественно, кинотеатры привлекают зрителя, это нормальная практика. А зритель в свою очередь смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Вот так к этому и относимся", - сказал Песков журналистам.