Путин продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Публичных мероприятий не запланировано на сегодня и завтра у президента России Владимира Путина, он готовится к оглашению послания к Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию, которое состоится в полдень 29 февраля. Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано, идет напряженная работа по подготовке, по согласованию разных позиций, вопросов, новых инициатив, которые найдут свое отражение [в послании]", - сказал представитель Кремля.