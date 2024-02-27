МИД РФ назвал неприемлемым требование G7 "прояснить обстоятельства" смерти Навального

Официальный представитель ведомства Мария Захарова предложила странам "семерки" дать ответы на запросы Москвы относительно результатов анализов, взятых у Алексея Навального в ФРГ, а также запросов по "делу Скрипалей" и диверсии на "Северных потоках"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия расценивает требование стран Группы семи (G7) "полностью прояснить обстоятельства" смерти Алексея Навального как грубое вмешательство в дела РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Неприемлемо требование "полностью прояснить обстоятельства, связанные со смертью Алексея Навального". Расцениваем его как грубую попытку вмешательства во внутрироссийские дела", - говорится в комментарии.

Захарова предложила странам "семерки" дать ответы на запросы Москвы относительно результатов анализов, взятых у Навального в ФРГ, а также запросов по "делу Скрипалей" и диверсии на "Северных потоках". "Пока нет убедительных ответов на эти вопросы, страны "семерки" не вправе рассчитывать на взаимность со стороны России", - резюмировала дипломат.