Лавров призвал решать задачу безопасности в Красном море политико-дипломатическим путем

РФ обеспокоена тем, что до конца вооруженного противостояния в Красном море вряд ли получится запустить реализацию йеменского урегулирования, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Обеспечение безопасности международного судоходства в акватории Красного моря должно быть приоритетной задачей, которую необходимо решить политико-дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.

"Мы солидарны с нашими йеменскими друзьями в том, что обеспечение безопасности международного судоходства в акватории Красного моря должно быть приоритетной задачей для всех ответственных членов международного сообщества, и решать эту задачу нужно политико-дипломатическими средствами", - указал Лавров.

"Мы выразили наше убеждение, что рост напряженности в прилегающих акваториях Красного моря и Аденского залива, который возник в связи с обстрелами йеменскими хуситами коммерческих судов, во многом стал следствием беспрецедентной эскалации палестино-израильского конфликта, а также затянувшегося на девять лет йеменского кризиса, - продолжил глава МИД РФ. - Мы не оправдываем обстрелов коммерческих судов, чем бы эти обстрелы ни оправдывались, но мы также не сможем оправдать агрессивные действия, которые под этим предлогом Соединенные Штаты и Британия предпринимают против территории Йеменской Республики, не имея на это никакого международного мандата в виде резолюции Совета Безопасности ООН".

РФ обеспокоена тем, что до конца вооруженного противостояния в Красном море вряд ли получится запустить реализацию йеменского урегулирования.

"Мы обеспокоены тем, что до окончания вооруженной конфронтации и до стабилизации ситуации в Красном море вряд ли получится начать реализацию так называемой дорожной карты йеменского урегулирования и запустить инклюзивный общенациональный диалог под эгидой ООН", - отметил Лавров.

"И в этом смысле упомянутая силовая авантюра Вашингтона и Лондона фактически срывает соответствующие дипломатические усилия наших партнеров в Саудовской Аравии, в Султанате Оман и спецпосланника генсекретаря ООН Ханса Грундберга", - добавил министр.

Ситуация в Красном море

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут совершать атаки на территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января американские и британские вооруженные силы, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в городах Йемена, включая Сану и Эль-Ходейду. Целями стали места размещения ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.

25 февраля США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Дании, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии осуществили четвертую серию ударов по Йемену, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Ударам подверглись 18 целей на территории, подконтрольной хуситам.